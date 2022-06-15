全國電子的SAMSUNG 65型Neo QLED量子電視，原價7萬9900元，特價3萬1000元。（全國電子供）

全國電子的Roborock 石頭掃地機器人S7 MaxV Ultra，原價5萬9999元，特價4萬3999元。（全國電子供）

全國電子也參戰電商618檔期，20日前推出「618狂歡購物節」破盤限時限量優惠，全館家電9折，大家電現省3萬元以上，大電視62折起、指定空調8折起優惠回饋3萬元以上，買空調填LINE問券，7月底前再參加空調滿意度大調查，再抽塵器或7-11商品卡，滿額再享精選商品+1元多一件，綁定LINE好友玩遊戲天天領最高1500元現折折價券，指定銀行刷卡享9期0利率，分期刷卡優惠最高回饋6000元。