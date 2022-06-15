馮德倫（右）劇中心思讓人摸不透。（愛奇藝國際站提供）

李易峰在劇中飾演女兒傻瓜。（愛奇藝國際站提供）

宋軼飾演緝毒警察卧底蘇青竹。（愛奇藝國際站提供）

由李易峰、宋軼、馮德倫主演的懸疑緝毒警匪劇《暗夜行者》，燒腦劇情峰迴路轉，吸引劇迷抽絲剝繭討論。馮德倫在劇中飾演緝毒警察廖永嘉，角色亦正亦邪的人格特質，令觀眾猜不透他的真實身份，演技受到好評。

他表示自己隔了一段時間才以演員身分推出新作品，希望能給觀眾新鮮感，不管是在角色複雜的內心戲，還是更加成熟的外貌。而角色最大的挑戰，他認為是要演到「正邪莫辨」，讓觀眾不斷猜他究竟是好人還是壞人，「有點像是在跟觀眾玩一個遊戲。」

馮德倫劇中以花白鬍子造型登場，盡展熟齡大叔魅力，這幾年他私下也經常蓄鬍，對此，他笑說：「當鬍子留很多時，其實是沒有很舒服的。」但他透露了蓄鬍的原因之一，原來是他近年來轉戰幕後當導演，「尤其是在外國當導演的時候，因為亞洲人視覺上看起來比較年輕，雖然我的年紀不小，但看起來不像，所以我會留鬍子讓自己看起來比較成熟、嚴肅。」

《暗夜行者》中有不少令人熱血沸騰的動作戲，槍戰、肉搏、爆破樣樣都來，馮德倫說這次參與拍攝很有親切感，因為無論是攝影，還是呈現出的效果，都特別有港片風味。在演員、導演、製作人角色間轉換的他，非常開心拳拳到位的港式動作風格又重新獲得觀眾青睞。另外，他在劇中的「眼神」相當犀利有戲，網友評論他「光一個眼神就足以令人害怕」，問他是否有琢磨「眼技」，他謙虛笑說：「沒有耶，這個可能要問梁朝偉，他才是專家！」

飾演緝毒警察卧底的李易峰、宋軼談到最難忘的一場戲，不約而同表示，是一場兩人在冷凍車裡與死豬一起拍攝的戲，李易峰面露難色的說：「第一次拍的時候，是真的把死豬放進冷凍車，那個味道真的是太不好了！」宋軼也直呼：「那個味道讓人挺有生理反應的，我們一進去就開始閉氣，喊卡就趕緊到外面呼吸。」後來兩人跟導演商量，味道觀眾是聞不到的，之後那場景的拍攝才改用道具。

李易峰在劇中首演奶爸照顧小女孩，這是他第一次體驗當爸爸的感覺，他笑說：「感覺挺可愛的，某一剎那真的覺得，要不以後先生個女兒，再生個兒子。因為我也是第一次聽到有人叫我爸爸，又是一個可愛的小女孩，心裡真的有融化的感覺。」」

提到劇組私下相處，問他是社恐（社交恐懼）還是社牛（社交達人），他自封是「社豬」，解釋說：「我經常喜歡約著大家一起吃飯，我很喜歡吃，所以發現了好吃的，我就告訴他們，如果大家有時間就一塊去吃，所以就叫社豬！」曝光他私下吃貨的一面。

《暗夜行者》全劇已在iQIYI國際版APP及iQ.com上線。