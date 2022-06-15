受到新冠疫情影響，全台捐血量嚴重不足，為了紓解血荒，台大醫院於15日至17日每日上午10點至下午五點舉辦為期三天的捐血活動，台大醫院院長吳明賢及副院長高淑芬帶頭挽起袖子，與員工加入捐血行列，也歡迎民眾可前往台大醫院或住家附近捐血站踴躍捐血。 目前台北捐血中心的平均血液庫存量僅剩2.9天，當中以A型最缺，僅剩2.6天、B型3.5天、O型2.9天、AB型2.8天。
台北捐血中心公布最近一週募得血液也僅為目標值的50％。而目前台大醫院血庫庫存量更僅剩1.5天，其中以A型及O型紅血球最缺，血庫每天除要支援開刀房、病房及門、急診用血外，還要因應突發大量輸血的緊急病患需求，用量相當龐大。
新冠疫情爆發，許多定期捐血者，都因確診或接種疫苗而暫停捐血。台大醫院院長吳明賢表示，假如民眾確診已超過14天，血液裡面的病毒量應該是很少，甚至確診康復的人會連同抗體一起捐進去，呼籲民眾若無症狀且打過三劑疫苗，可以放心來捐血。
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