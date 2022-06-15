宏碁看準VR遊戲越來越受到民眾歡迎，加上運動風氣也愈趨盛行，特別把兩者結合，從18日起推出「Predator虛擬運動快閃店」於全台北中南巡迴展示，不僅採大量LED電競元素，更結合體感、VR等運動器材以及玩家喜愛的運動，打造全新的MR體驗，像虛擬賽車、模擬籃球、虛擬射箭、虛擬單車等虛擬運動遊戲，通通都能在現場體驗。

宏碁「Predator虛擬運動快閃店」全台巡迴展示，將展出Predator、Nitro系列電競新品，結合各式虛擬運動遊戲，只要來現場完成關卡的民眾，即送Predator掠奪者周邊禮品。（宏碁提供）

而此次「Predator虛擬運動快閃店」全台巡迴展示，首站將於18日到19日期間於台中燦坤旗艦店開跑，緊接將於7月2至3日在高雄SKM PARK中央廣場、7月8至10日在台北三創一樓十二立方舉行，將展出Predator、Nitro系列電競新品，結合各式虛擬運動遊戲，只要來現場完成關卡的民眾，即送Predator掠奪者周邊禮品。

宏碁推出Predator電競系列優惠，包括新桌機、筆電與螢幕的促銷，活動現場電競桌機狂殺最高萬元，限時買即送電競週邊，搭載i9處理器電競筆電現場限量9折優惠。（宏碁提供）

另宏碁也推出Predator電競系列優惠，包括新桌機、筆電與螢幕的促銷，活動現場電競桌機狂殺最高萬元，限時買即送電競週邊，搭載i9處理器電競筆電現場限量9折優惠，7月10日前搭配618活動上網登錄再抽65吋大電視等好禮。