馬菲·沃克(Mafe Walker)自稱能夠與外星人對話，還會說他們的語言(外星語)，是個「自帶銀河DNA」的非凡人類。

一名自稱「銀河靈媒」的網紅近期受邀至墨西哥電視大顯神威，節目上她先是用母語西班牙文和大家聊天，接著一秒切換成「外星文」自顧自滔滔不絕，當下宛如到達其他境界，只見坐在一旁的主持人眉頭深鎖、默默點頭，結束後淡定的反應在網路上瘋傳，不少網友甚至為此製作迷因，還有人直呼「這是我喝醉回到家遇到媽媽會說的話…」

綜合外媒報導，上週墨西哥電視節目Venga la Alegría邀請一位來自哥倫比亞的女子馬菲·沃克(Mafe Walker)，身材高挑、染著一頭金髮，是個實實在在的地球人。然而，她聲稱能夠與外星人對話，還會說他們的語言(外星語)，是個「自帶銀河DNA」的非凡人類。

主持人隨即cue她帶來一段即興「發功」，只見原本還說著西班牙語，馬菲·沃克毫不猶豫來個神切換，像是被附身一樣用驚人語速、自信台風讓現場所有人啞口無言，最後還來個西、外語混合，主持人只能邊皺眉、邊點頭等待這一切鬧劇過去，結束時他那傻眼又故作淡定的模樣引起網友熱議。

馬菲·沃克毫生於1977年，從小在南美洲國家哥倫比亞長大，當地官方語言為西班牙語。從事房地產工作她，目前更打算培養被動收入，開班授課外星語提供想要獲得宇宙物質幫助的人課程，主打能夠「開發人體靈界DNA」，據悉每人每堂酌收75塊美金(台幣約2,300元)。

個人TikTok已累積超過27萬粉絲人數，平台上清一色都是她走訪各處文化遺址，一個人拿著手機自拍振振有辭的影片，據本人說法是「那裡可以主導宇宙震波」。