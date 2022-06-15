CASETiFY繼去年首度與韓國人氣IP KAKAO FRIENDS合作，攜手推出以夏日海灘時光為主題的聯名系列後，今（15日）再宣布推出第二波KAKAO FRIENDS x CASETiFY聯名電子配件，以復古雜貨店與零食為設計靈感，翻玩美式懷舊風，即日起就可至CASETiFY 官方網站加入優先購買名單，預計23日全球正式發售時享優先購買資格。

全新KAKAO FRIENDS x CASETiFY聯名系列更獨家推出掛有 Ryan、Choonsik、Apeach 和 Tube 小頭像的彩珠手機吊飾，定價1450元。（CASETiFY提供）

全新KAKAO FRIENDS x CASETiFY聯名系列以在美式復古雜貨店可愛現身的Apeach、Tube、Con、Neo、Choonsik、Ryan 和 Jay-G等人氣角色為設計靈感，搭配角色們最愛的零食與點心，以早餐必備的麥片、經典的濃湯罐頭、口香糖包裝紙、洋芋片等圖樣為設計，印在經典強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼、強悍防摔再造手機殼與鏡面手機殼等款式上，更獨家推出掛有Ryan、Choonsik、Apeach 和 Tube小頭像的彩珠手機吊飾，定價1450元。