國道三號北上177.4K處，今天晚上8時21分，發生１輛工程車及2輛自小車追撞翻車的事故。（民眾提供）

國道三號北上177.4K處，今天晚上8時21分，發生3輛車追撞翻車的事故。(翻攝高速公路局1968網站)

國道三號北向177.4公里處，台中市沙鹿路段今天晚上8時許，驚傳發生3車追撞翻車的事故。中區養護工程分局表示，目前全車道暫時無法通行，已回堵逾2公里，請駕駛人注意。警方指出，整起事故共造成3人受傷，目前已送至醫院治療，國道警察於現場排除狀況中，詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清中。

中區養護工程分局指出，國三北向177.4公里處，今晚8時21分，發生一輛工程車和兩輛自小客車追撞翻車事故，撞擊力道大造成翻車，現場車體零件碎落一地，狀況十分狼藉，共造成3人受傷；其中2人意識清楚，受輕微擦挫傷，送往光田綜合醫院。另1人則送至梧棲童綜合醫院治療，現正檢傷中。

中區養護工程分局強調，因3車追撞事故遍布北向車道，目前全車道暫時無法通行，已回堵逾2公里，請駕駛人注意，國道警察已於現場盡速排除狀況中，詳細肇因仍待調查釐清中。

高公局中區分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查車輛輪胎的胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。