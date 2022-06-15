今（15）日因鋒面逼近，中部以北轉為有雨，明日西半部地區仍會降雨，午後對流發展旺盛，中部以北、宜花地區及南部山區可能發生局部大雨，不過周五太平洋高壓增強，梅雨鋒面遠離，持續到下周都是高溫少雨的天氣型態。

中央氣象局表示，明天（16日）鋒面還在台灣附近，西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，不過大多時間降雨較短暫，主要為多雲到陰的天氣為主，其中中部以北沿海地區較容易下雨、降雨較持續，而南部地區雲量較多，偶爾也有零星降雨，不過仍可見陽光，感受悶熱，到午後對流發展旺盛，降雨更明顯些，在中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生的機率，且容易伴隨雷擊及強陣風，晚上降雨漸趨緩。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約24至26度，而白天高溫，北部及東半部預估在29、30度左右，中南部地區則是31至33度，各地感受上仍溫暖偏熱。

15、16日定量降水預報。（氣象局）

周五至下周三（17日至22日）鋒面逐漸遠離，太平洋高壓慢慢增強影響，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，各地高溫普遍升到34度左右；環境為偏南風，週五至下週一南部及東南部地區整日斷斷續續有零星陣雨或雷雨出現，不過降雨時間較短暫，仍可見陽光，其他地區為多雲到晴，午後主要在北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二及下周三環境逐漸轉為偏南至東南風，水氣再減少，各地感受炎熱，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後在北部、東北部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，不過降雨較局部、短暫。