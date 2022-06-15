美國一名五角大廈次長14日表示，中國大陸應吸取俄烏戰爭中的4大教訓，包括西方情報準確性帶來的影響、民主世界資訊作戰能力可匹敵大陸、並非只要花大錢投資軍備就能確實轉化為實際戰力，以及全球可能發動的制裁規模等，希望這能讓北京政府在台灣問題上謹慎行動。

軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）舉行的活動中，負責政策事務的五角大廈次長卡爾（Colin Kahl）應CNAS執行長方登（Richard Fontaine）請求，評估了中國大陸可能自俄烏戰爭中吸取的教訓。

卡爾表示，中國大陸首先可能震驚於美國及西方世界的情報準確性，因為有跡象指出，北京政府在評估俄烏情勢時出現失誤，原本不相信俄羅斯會真的入侵烏克蘭，認為大陸須衡量情報能力差距可能帶來的影響。

第二，卡爾稱北京原可能認為自己在形塑資訊環境、宣傳等領域遠勝民主世界，但美國於全球範圍公開情報，並以事實加以驗證的做法，雖與大陸內部維持資訊優勢的概念背道而馳，卻在俄烏戰爭中獲得許多成果，也讓北京感到驚訝。

第三，在全面入侵烏克蘭之前，俄軍表面上看起來是世界數一數二的軍隊，但其攻勢卻在後勤、士氣、培訓、計畫、規定等問題，以及烏克蘭人的堅韌與創造性不對稱能力下受阻；卡爾強調，就算在軍事現代化上花費大量資金，要將其真正轉化為實際戰力仍相當困難，且受侵略方有多種有效方法可用於抵抗外敵。

最後，北京也應注意到，在俄烏戰爭成為民主與專制政府對抗的象徵下，各國願意以自身經濟受損為代價，對入侵者發動大規模制裁，且範圍不僅限於衝突區域的周邊國家，已擴展至全球志同道合的夥伴。