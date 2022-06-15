高雄球棒隊再現！11人砸機車行 1男亮槍叫囂衝突原因曝

高雄球棒隊再現！鳳山區一家機車行14日晚間突然衝進10多人，並持棍棒對機車行一陣亂砸，店面及店內機車多處毀損，警方接獲報案後，調閱沿線監視器共逮捕11人，調查後發現，疑似王姓男子下午騎車行經機車行時差點發生車禍，且與機車行店員互嗆，晚間才率眾到機車行砸店洩憤，警方訊後依妨害秩序罪、毀損及傷害等罪嫌將涉案11人移送高雄地檢署偵辦。

高市警鳳山分局14日晚間21時53分許接獲報案，指稱轄區新強路某機車行遭砸店，警方立即派員前往調查，現場發現機車行部分機車及店面遭到毀損，警方隨即組成專案小組調查偵辦。

警方調閱相關監視器，查出涉案人車共計6台自小客車、2部機車約11人涉案，警方以車追人，將涉案11人全數逮捕，經調查後發現，事發原因為14日下午王男騎乘機車行經機車行前險些發生車禍，當場與機車行員工互嗆，才在晚間9時53分率眾前往砸店洩憤，目前該案仍在調查擴大偵辦中，遭逮的11人已遭警方依妨害秩序罪、毀損及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。