2021年度綜合所得稅結算申報，因受新冠肺炎疫情影響，申報期限展延至今年6月30日，距結算申報截止日僅剩2星期，財政部南區國稅局表示，今年全國已經完成申報件數500萬件，還有150萬件還未完成申報，剩餘比重為23％，提醒尚未完成申報的民眾把握時間辦理申報。

各地區國稅局比照往年在申報期最後5天上班日中午不休息（即今年6月24日、6月27日至30日），加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，申報截止日(6月30日)並延長收件時間至晚間7點；採用網路申報者，只要將申報資料在6月30日晚上12點以前上傳成功，就算如期申報，如有需繳交證明文件者請於今年7月11日前送(寄)戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所代收。

南區國稅局進一步說明，今年手機報稅2.0功能大升級，擴大使用範圍 ，可增、刪扶養親屬或修改所得及扣除額資料等，並新增行動支付及電子支付帳戶的繳稅方式，全程無需使用讀卡機，更不用到國稅局臨櫃申請查詢碼，只要依序完成手機報稅5步驟，免出門、免安裝APP，即可輕鬆完成申報，在疫情嚴峻，宜盡量減少移動的期間，實為民眾宅在家報稅的好方法，請多加利用。