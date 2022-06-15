因為電力異常，岡山樂購站前廣場於今（15）日休館一天，連電影院也無法營業。台電公司表示，因為電纜接頭故障，做搶修作業，已經於今晚9時5分送電。
岡山樂購站前廣場號稱是北高雄首間大型百貨商城，結合影城、美食街與百貨商場。預計於6月23日正式開幕，今日卻無預警停電，令人詫異。
此樂購廣場於今天中午在門口貼出公告，表示因為電力復電不及，本（15）日暫停營業，不便之處，敬請見諒。秀泰影城也公告說，因電力異常，已購買6月15日電影票者，可於7月16日前持電影票券回來影城觀賞。
因為電力異常，岡山樂購站前廣場於今（15）日休館一天，連電影院也無法營業。台電公司表示，因為電纜接頭故障，做搶修作業，已經於今晚9時5分送電。
岡山樂購站前廣場號稱是北高雄首間大型百貨商城，結合影城、美食街與百貨商場。預計於6月23日正式開幕，今日卻無預警停電，令人詫異。
此樂購廣場於今天中午在門口貼出公告，表示因為電力復電不及，本（15）日暫停營業，不便之處，敬請見諒。秀泰影城也公告說，因電力異常，已購買6月15日電影票者，可於7月16日前持電影票券回來影城觀賞。
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