陸委會主委邱太三近期確診新冠肺炎，國台辦發言人馬曉光今天回應，「我願意表達慰問，如果他們缺快篩試劑，儘管開口，我們可以郵寄，希望他們能收到。」對此，陸委會則稱對於中共仍鍥而不捨藉「試劑亂台」的政治操作，我方感到啼笑皆非。

陸委會指出，北京、上海等地民眾因疫情擴散再度陷於封控憂慮，我政府對當地受疫所苦的民眾表達高度慰問與關懷之意，期盼當地民眾身心平安，確診者早日康復，及早恢復正常生活。