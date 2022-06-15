霹靂布袋戲大師「八音才子」黃文擇12日驚傳病逝噩耗，享壽66歲，他生前窮盡最後心力配音的電影遺作《素還真》今(15日)傳出好消息，入選第26屆韓國富川國際奇幻電影節「Merry-Go-Round」單元。布袋戲之鄉虎尾鎮公所為紀念黃大師，今起也開放「素還真圓環」供戲迷致意。台語主播黃筱純也發文回憶她曾採訪霹靂片場，還花了2小時親自嘗試幫布袋戲配音，嗓子都啞了卻不得要領，因此更敬佩黃文擇的終生成就。

電影《素還真》粉專今(15日)宣布一項好消息，《素還真》入選第26屆韓國富川國際奇幻電影節「Merry-Go-Round」單元，粉專寫道：「謝謝所有支持電影的粉絲們，更感謝為電影盡心盡力付出的工作人員，本次入選是對《素還真》的一大肯定與榮耀。」此外《素還真》今年也入圍2022年台北電影節4項大獎，包括最佳動畫片、最佳視覺效果、最佳造型設計，黃文擇大師也以個人身分入圍「傑出技術獎」（聲音演出）。

黃文擇大師配音遺作《素還真》入圍第26屆韓國富川國際奇幻電影節。（圖／取自臉書@素還真 Su Huan-Jen）

近日悼念大師貼文不少，主播黃筱純前(13)日也發文回憶，2020年11月規劃台語專題，「一心想到霹靂雲林片場採訪，更想一睹八音才子-黃文擇大師的廬山真面目(私心想要簽名)，無奈時間受限，只能到片場採訪，無緣再訪配音部門。專訪黃強華董事長時，他說明為何要從單口轉多口、培訓聲優時，他也提到與他一同創立霹靂的弟弟黃文擇，他說，黃文擇是百年難見的配音奇才，兄長的驕傲，溢於言表。這則專題，未能專訪到黃文擇大師是一大缺憾，但我特地嘗試布袋戲配音工作，在現場練習近2小時，聲音都啞了，還是不盡人意」，讓她更加敬佩八音才子。

主播黃筱純曾嘗試幫布袋戲配音到嗓子啞，因此更敬佩黃文擇大師的功力。（圖／取自黃筱純臉書）

雲林縣「布袋戲之鄉」虎尾鎮公所從今天開始到22日，將開放「素還真圓環」提供民眾放置鮮花，向黃文擇大師致意。虎尾鎮公所表示：「本所為追思/悼念單口配音的國寶級大師，將臺灣布袋戲文化作為畢生矢志的精神，特於虎尾素還真圓環，開放霹靂迷粉絲 ，表達對黃文擇大師的追思與敬意」；鎮公所也貼心提醒，行經圓環路口請自行小心通行，務必注意來往車輛避免影響交通，追思物請擺放整齊避免滑落影響交通」。