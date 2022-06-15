台泥在歐洲能源佈局有所進展！台泥子公司NHOA旗下專責發展電動車快充和超快充基礎設施的Atlante Co.，宣布拿下羅馬的菲烏米奇諾及錢皮諾兩機場建儲能電動車充電站案。另與與義大利加油站領導品牌IP簽下合作協議，要在義大利北部和中部道路，建置34個快速及超快速充電站。

台泥於去年7月，宣布花44.7億元台幣收購歐洲儲能公司ANHOA，在全球儲能系統建置排名擠入第四，成爲國際高端電動車充電樁主要供應廠商。

台泥企業團董事長張安平今年四月就親赴義大利拜訪IP高層，促成了這次一周內拿下歐洲兩項重要合作案。他說，歐洲對能源的了解和需求高，電動車普及率也比台灣高，能源相關布局在歐洲的效果遠比台灣好。

Atlante先前已為米蘭國際機場建置儲能與充電站，這次是取得羅馬機場營運商ADR的重要標案，在羅馬菲烏米奇諾國際機場（Fiumicino）及錢皮諾機場（Ciampino），建置結合儲能的電動車充電站。

與義大利油站領導品牌IP，則是簽署電動車充電站合作協議，將在義大利北部和中部交通密度高的主要道路，建置34個快速及超快速充電站。

新冠疫情爆發前的2019年，義大利羅馬兩大機場當年有合計超過4900萬名旅客到訪，100多家航空公司起降，飛往全球240多個目的地。NHOA子公司Atlante Co.在羅馬菲烏米奇諾國際機場內，將打造100％由再生能源太陽能供電的充電站，包括在出入境站點和停車場，設置至少8個超快速充電站。