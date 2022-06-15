《魔咒情人》改編自同名網路漫畫。（KAKAO WEBTOON提供）

徐玄和羅人友為《魔咒情人》拍攝的海報曝光後，被網友大讚「200％神還原漫畫造型」。（愛爾達電視提供）

韓劇《魔咒情人》找來「少女時代」徐玄搭檔身高188.6公分的新生代男神羅人友，徐玄在劇中飾演幸運女神「李瑟菲」，仙氣十足的波浪捲髮造型掀起討論熱潮，更被網友大讚「200％神還原漫畫造型」，她認為「瑟菲是對世界充滿好奇的四次元少女，面對愛情不會感到猶豫和恐懼，是真正的『愛情高手』。」而羅人友則飾演倒霉鬼「孔秀光」，對於角色他是這樣介紹：「雖然生活在不幸中，但他仍會積極克服和忍耐，通過與瑟菲的相遇和離別，尋找真實的自我。」

該劇改編自同名網路漫畫，講述從小擁有特殊能力、被視為「幸運女神」的李瑟菲，一日遇到「厄運男」孔水光後又分離，長達7年貌似沒有交集的兩人，人生發展卻大相逕庭。7年後相遇，兩種極端的命運究竟會如何發展，備受期待。原著自今年1月在KAKAO WEBTOON上線連載至今，已累積超過98的閱覽次數，由於題材特殊、劇情節奏明快，持續長踞愛情類排行榜前10名，隨著戲劇的開播，也將再有翻倍的人氣，更有望繼《社內相親》、《Again My Life》後，再帶起一波漫改劇熱潮。

而日前記者會上，被問到電視劇的魅力點時，徐玄率先回答說，這部戲的節奏很輕快，希望觀眾都能享受在劇情中，如果是看過原著網路漫畫的人，也可以找找看改編的部分，這應該會是另一種樂趣。羅人友緊接著說，「項鍊是非常重要的關鍵點，它包含了所有秘密和人物描寫，如果把項鍊看作是一個角色的話，那麼劇情應該會更加有趣。」字裡行間傳達了和項鍊有關的小劇透，引發粉絲熱議。2人在拍攝宣傳海報時，不論是貼臉、摟腰還是對視都充滿粉紅泡泡，展現出絕佳默契；當拍攝主題換成牽手和跪地求婚姿勢時，他們先是跳起波浪舞，隨後又玩起剪刀石頭布，讓工作人員全都認證「秀光和瑟菲看起來真的很幸福！」

拍攝空擋時，2人也特別接受關於對方的TMI小測驗，由羅人友先負責回答，只見他一口氣連續答對多題，就連徐玄的社群帳號簡介也能一字不漏快速說出來，對徐玄暸若指掌的程度連本人都大吃一驚，睜大雙眼不敢置信地說：「你看過題目了吧？是不是有先做功課了呢？」坐在一旁的羅人友則馬上揮手否認，還加碼爆料：「之後大家如果看到幕後花絮影片就會知道，徐玄姊姊很愛像這樣一直在我耳邊碎碎念！」反觀徐玄答題時，雖說每題都是靠直覺亂猜，但卻也題題命中，超強的命中率，讓羅人友忍不住開玩笑說：「不愧是可以看到未來的瑟菲，都看得到答案。」該劇明（16日）起，在中華電信MOD、Hami Video每週四、五與韓國同步跟播；原著網漫在KAKAO WEBTOON連載中。