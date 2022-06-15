《大新聞大爆卦》

大陸日前宣布因驗出孔雀石綠，暫停台灣石斑魚進口，今(15日)再宣布，因台灣輸陸的白帶魚外包裝袋上驗出新冠肺炎病毒，禁止申報進口1周。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨一下子就上綱政治，因為這一招有用，但他認為，大陸若要打壓台灣，會選擇石斑魚嗎？而白帶魚暫停輸陸1周，也沒有要上綱到政治。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，大陸如果真的要打壓台灣的經濟，會選擇石斑魚嗎？因石斑的出口量只有5000多萬美元，我們對大陸順差是700億美元，大陸有必要這樣做嗎？況且大陸並沒有龍膽石斑，大陸打壓台灣做什麼？

郭正亮接著表示，難道大陸打壓屏東，國民黨籍的屏東縣長就會選上嗎？這件事情可能很單純，就是大陸驗出有含禁藥，台灣這邊沒驗出，把真相弄清楚就好，結果民進黨一下子就上綱到政治，因為這一招有用。

郭正亮指出，白帶魚暫停輸陸1周，這件事是很技術性的，並沒有要上綱到政治；由於白帶魚的量很大，一旦要政治化，難以想像，若要政治化，把ECFA停掉不就好了。

因此，郭正亮強調，如今民進黨政府應該要想的是，如何幫農民解決問題，因龍膽石斑是高級魚種，比較貴，又不能推給國軍吃。