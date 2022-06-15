美國聯準會（Fed）舉行為期2天的議息會議，即將公布利率決議，10年期美債殖利率來到3.372%。美股周三（15日）早盤3大指數開高，道瓊工業指數漲逾200點，那斯達克指數勁揚約1%。

截至台北時間21點32分，道瓊工業指數上漲259.38點（或0.85%），暫報30624.21點；那斯達克指數上漲121.38點（或1.12%），暫報10949.72點；標普500指數上漲36.64點（或0.98%），暫報3753.72點；費城半導體指數上漲27.21點（或0.1.01%），暫報2717.1點。

5大科技巨頭全面開高，Meta、亞馬遜、網飛漲超過2%，谷歌和蘋果漲逾1%。半導體類股方面，輝達、英特爾漲逾2%，超微和艾斯摩爾漲約1%，台積電ADR與聯電ADR則小漲約0.6%。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於台北時間16日凌晨2點公佈利率決議，雖然Fed主席鮑爾曾公開說，從未積極考慮升息3碼，但也不排除此可能性。然5月消費者物價指數（CPI）意外爆衝，市場對Fed一次性升3碼的呼聲愈發高漲。