立法院交通委員會15日考察高雄地區交通建設，交通部長王國材、鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等皆出席，考察「高雄機廠未來活化整體規劃」、「高鐵南延屏東路線規劃方案」、「鳳山中城計畫」、「台鐵楠梓段立體化及周邊交通設施（楠梓百慕達）」及「高雄捷運紫線綜合規劃方案」等五案推動情形。

在高鐵延伸屏東計畫，該路線從高鐵左營站起，經左營、仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣後，於屏東市台糖六塊厝農場設站，目前正辦理綜合規劃中；本計畫亦完成環境影響評估送環保署，經3月30日環評委員會決議進入第二階段環評。王國材指示，請鐵道局儘速完成綜合規劃作業，期間與地方多溝通。

「台鐵楠梓段立體化及周邊交通設施」及「高雄捷運紫線綜合規劃方案」部分，王國材表示，請高雄市政府規劃捷運路線及鐵路立體化相關設施規劃應進行整體考量，滿足區域發展的交通需求，並請鐵道局就高雄市政府所提規劃經費需求予以協助。

至於「鳳山車站暨開發大樓新建工程」在2020年11月開工，截至今年5月底實際進度30％，預計2024年1月完工，開發大樓正進行有關鋼構吊裝、鋼承鈑鋪設、帷幕牆及防火被覆噴塗等施作。完工後除提供在地就業機會，亦提升台鐵運量及帶動鳳山地區經濟發展，成為大高雄地區的副都心。王國材說，本項工程引入生態、美學及環保等概念，期待變身成為鳳山地區新地標。

另，高雄機廠係配合高雄鐵路地下化遷至屏東潮州，高雄機廠的都市計畫變更案歷經六次專案小組審議及台鐵局與高雄市政府多次研商，未來將採市地重劃方式開發。

王國材指出，為永續發展宜採部分保留及部分開發方式，以兼顧鐵道文化及資產開發，請台鐵局研議提出本開發案規劃藍圖及整體規劃，期盼能夠引入新的產業及商業機能，並結合衛武營及周邊地區發展需求，為高雄市注入新活力。