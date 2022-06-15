韓國貨車司機長達八天的罷工行動終於落幕！貨車司機工會與政府14日晚間宣布協商達成協議，國土交通部承諾延長基本工資保障計畫後，貨車司機同意立即返回工作崗位，這個亞洲出口重鎮物流停擺引發的全球供應鏈危機得以解除。面對燃料價格飆漲的壓力，韓國數千名貨運司機加入罷工向政府施壓，要求延長預定在今年底退場的基本工資保障制度。此行動導致韓國鋼鐵、水泥、石化產品、輪胎等的出貨運送延宕，部分工廠甚至被迫停產。

根據雙方協議，國土交通部允諾延長年底廢止的基本工資保障計畫，而且會持續就擴大保障範圍進行討論。目前除了貨櫃車及水泥車司機享有基本工資保證，其他類型的職業卡車駕駛也考慮納入。此外，韓國政府擬研議擴大燃料補貼制度。

柴油價格在過去一年大漲50％，加上2020年生效、旨在保障卡車司機薪資的「安穩貨運費」（Safe Rates System）計畫，實施滿三年後將於年底下台一鞠躬，成了韓國貨車駕駛罷工抗議的導火線。韓國貨運司機罷工造成的損害，雖主要侷限在國內產業，但專家指出，罷工遲遲不落幕，恐怕已傷及深受俄烏戰爭和中國封控防疫衝擊的全球供應鏈。

韓國產業通商資源部透露，卡車司機罷工六天後，鋼鐵、汽車、石化等產業損失約1.6兆韓元（12億美元）。該部預估，45萬噸鋼鐵未能按時運送；約5,400輛汽車因缺零件而生產步調大亂；水泥出貨量比正常水準低了九成。不過產業通商資源部官員指出，半導體、汽車等韓國主要出口品，並未傳出受到重大影響。

對於貨運司機結束罷工回到工作崗位，韓國工商總會（KCCI）、韓國貿易協會（KITA）等商業組織周三表示肯定，但也對政府答應延長「安穩貨運費」計畫感到憂心，如此一來貨運業者被迫提高工資形成負擔。