高麗菜是普遍的家常菜，每位家庭主婦、主夫都有自己的一套心得，但日前一名主廚分享了正確的高麗菜切法，並非大家所熟悉的「對半切」，讓不少網友看了驚呼，表示自己切錯20年。

一名主廚在抖音TikTok《聽障主廚陽光超人料理教學》頻道分享了正確的高麗菜切法，首先將高麗菜立起來，接著往三分之一的地方下刀，接著將靠近根莖部位切三刀，分成四等分，中間的根莖保留用來熬湯。

主廚表示，根莖部分切記不要順切，必須逆切，會順手很多。接著繼續處理葉菜部分，先將中間的心轉圈圈取出，一樣洗一洗用魚煮湯，接著把高麗菜翻面，表面第一片葉片撕掉，第一刀對半切，之後捕兩刀，一共三刀，接著轉90度，再切三刀，用「田」字型切法處理，經過上述處理，根莖與葉子部分完美分離。主廚說，這樣處理下來，熟度可以更加均勻，連帶提升口感，炒出來的高麗菜就更美味。

不少主婦們看到也直呼：「長知識」、「學到了」、「原來我切錯20年」、「一直以來都是直接對半切的說」、「原來高麗菜也能切的這麼好看」。