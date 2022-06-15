舊金山巨人主場上周末對戰道奇的比賽，賽前邀請問答節目冠軍艾咪許奈德（Amy Schneider）擔任開球嘉賓，然而美國FOX體育似乎在轉播時搞了小動作，沒有播出這段開球畫面。由於艾咪許奈德是一位跨性別者（男變女），美國NBC新聞質疑FOX體育在轉播時插入他們保守派的意識形態，FOX體育未予回應。

《危險邊緣》（Jeopardy!）是美國一個老牌機智問答節目，詹寧斯（Ken Jennings）保有史上最多的74場連勝紀錄，艾咪許奈德則是該節目保有最長連勝的女性玩家（40場）。

許奈德登場開球的時候，FOX體育重播了賽車手布許（Kurt Busch）在巨人先前對戰洛磯的開球畫面，蓋過許奈德的鏡頭，並且沒有說明這是資料畫面，可能讓一些觀眾誤以為對戰道奇當天也是布許開球。巨人隊主播後來在NBC上向觀眾說明，當日開球的其實是許奈德而非布許。

雖然FOX體育的行為很可疑，也激起部分觀眾的不滿，但專門宣揚LGBT+權益的Outsports共同創辦人齊格勒（Cyd Zeigler）出面緩頰：「很不幸發生了這種事，但這是恐跨性別嗎？我認為不是。」齊格勒指出FOX體育在「驕傲日」的時候多次把鏡頭轉向LGBT+看板，因此他相信FOX體育對LGBT+應該沒有惡意。許奈德說她這一輩子都是棒球迷，很榮幸受邀開球，同時她拒絕對FOX體育做出評論。