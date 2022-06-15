徐仁國暌違5年回歸歌壇，推出新專輯《LOVE＆LOVE》。（華納音樂提供）

韓國「蠱惑系淚痣男神」徐仁國暌違5年終於回歸歌壇，去年以《某一天滅亡來到我家門前》擄獲觀眾芳心的他，終於將以歌手身份推出全新單曲專輯《LOVE＆LOVE》，主打歌〈MY LOVE〉還邀來「VIXX」RAVI合作，性感魅力更加升級。

《LOVE＆LOVE》由同門製作團隊「徐氏一家」全盤操刀，徐仁國主導所有製作環節，也參與〈BE MY MELODY〉的歌詞創作，展現更加成熟的音樂實力。曾為朴孝信〈Wild Flower〉作詞的金智香（音譯）及替徐仁國〈With Laughter or With Tears〉、〈Seasons of the Heart〉作曲的徐正辰（音譯），也都參與該專輯的製作，共同打造高品質的作品。專輯中收錄主打歌〈MY LOVE〉和〈BE MY MELODY〉，主打歌〈MY LOVE〉邀來RAVI配唱，徐仁國細膩的感情詮釋，加上RAVI的饒舌，讓人眼睛為之一亮，也增添了整首歌曲的沉浸感。

此外，徐仁國也將於7月30日在韓國首爾舉辦粉絲見面會「夏日：HEART＆LOVE」，這是他繼2019年的年末演唱會「S＃33／TAKE10」之後，時隔2年7個月再度與粉絲面對面互動，徐仁國也將在見面會上演唱新歌。徐仁國全新單曲專輯《LOVE＆LOVE》已於各大數位音樂平台上架，主演韓劇《美男堂》自27日起，每週一、二在Netflix上線，他將化身擁有過人算命能力和英俊外表的薩滿教巫師。