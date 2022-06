徐仁國暌違5年回歸歌壇,推出新專輯《LOVE&LOVE》。(華納音樂提供)

韓國「蠱惑系淚痣男神」徐仁國暌違5年終於回歸歌壇,去年以《某一天滅亡來到我家門前》擄獲觀眾芳心的他,終於將以歌手身份推出全新單曲專輯《LOVE&LOVE》,主打歌〈MY LOVE〉還邀來「VIXX」RAVI合作,性感魅力更加升級。

《LOVE&LOVE》由同門製作團隊「徐氏一家」全盤操刀,徐仁國主導所有製作環節,也參與〈BE MY MELODY〉的歌詞創作,展現更加成熟的音樂實力。曾為朴孝信〈Wild Flower〉作詞的金智香(音譯)及替徐仁國〈With Laughter or With Tears〉、〈Seasons of the Heart〉作曲的徐正辰(音譯),也都參與該專輯的製作,共同打造高品質的作品。專輯中收錄主打歌〈MY LOVE〉和〈BE MY MELODY〉,主打歌〈MY LOVE〉邀來RAVI配唱,徐仁國細膩的感情詮釋,加上RAVI的饒舌,讓人眼睛為之一亮,也增添了整首歌曲的沉浸感。

此外,徐仁國也將於7月30日在韓國首爾舉辦粉絲見面會「夏日:HEART&LOVE」,這是他繼2019年的年末演唱會「S#33/TAKE10」之後,時隔2年7個月再度與粉絲面對面互動,徐仁國也將在見面會上演唱新歌。徐仁國全新單曲專輯《LOVE&LOVE》已於各大數位音樂平台上架,主演韓劇《美男堂》自27日起,每週一、二在Netflix上線,他將化身擁有過人算命能力和英俊外表的薩滿教巫師。