ECB召開緊急會議 將到期債券本金滾入再投資 21:562022/06/15 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑒於近期歐盟債市動盪、殖利率快速上揚，歐洲央行（ECB）周三召開緊急會議，決議採取穩定債市措施，包括將已到期的疫情緊急資產購買（PEPP）計畫債券靈活地滾入再投資，以及加速研議新的反債市崩解工具。 台糖召開股東會 通過配發股息0.7元 證交所股東會 通過擬配發6.4元股利 住宅市場未來三年 進入每年興建13萬戶高峰期 #上揚 #債市 #ECB #召開 #緊急會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看好疫後商機 興富發曹淵博：房市迎修復式反彈 04:102022/06/15 財經要聞 通膨升溫 法人建議多重資產策略因應 18:122022/06/14 財經 全球物價飆漲 專家點名下一輪一堆亞洲國家恐遭殃 10:262022/06/13 國際 2021年底我對外資產、負債及淨資產 創新高 20:392022/06/15 財經 債市承壓 非投資級債逆飛 04:102022/06/14 投資理財 《鋼鐵股》千興決不派利 鋼市榮景續燒 16:192022/06/14 財經 國票投顧：本周指數區間16,300-16,800點 10:122022/06/13 財經 前五月房地合一稅140億 歷史同期新高 17:422022/06/13 財經 迎傳統旺季 儒鴻聚陽營運衝 04:102022/06/14 證券．權證 權王回測前低 台股早盤失守萬六關卡 10:222022/06/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。