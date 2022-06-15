鑒於近期歐盟債市動盪、殖利率快速上揚，歐洲央行（ECB）周三召開緊急會議，決議採取穩定債市措施，包括將已到期的疫情緊急資產購買（PEPP）計畫債券靈活地滾入再投資，以及加速研議新的反債市崩解工具。

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