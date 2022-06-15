富樂快篩日前相繼遭高市府、中市府公布為品管線異常的「問題快篩」，高市議員李雅靜加碼踢暴，衛福部早在5月13日收到相關文件，應廢止「福樂快篩試劑」輸入許可，但經過「冗長」的公文旅行，竟遲至6月10日才回函准予撤銷輸入，導致大量瑕疵快篩試劑流入市面，李雅靜認為衛福部負有不可推卸之責。

李雅靜表示，「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」 早在去年11月2日就由另一家良心企業醫優科技以中文譯名「福樂快篩」向食藥署申請專案輸入核准。但醫優科技迄今卻從未進口任何一劑，原因就是美國原廠拿不出「美國本土製造」的快篩試劑，經查詢得知，「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」快篩試劑全部由位於大陸杭州的艾康生技公司生產。

李雅靜指出，醫優科技在今年4月底發現杭州艾康生技公司生產的快篩試劑，被美國FDA在3月1日及11日公告禁止使用，便在5月13日函文衛福部食藥署申請廢止「福樂快篩試劑」輸入許可，並在函文中清楚說明原由，且向衛福部提出示警，但衛福部在5月13日收文之後，遲至6月10日才回函准予撤銷輸入。

李雅靜強調，不肖廠商大鑫資訊公司竟以同樣的快篩試劑向食藥署申請專案輸入許可，並在5月10日獲得食藥署同意，隨後在全國各地瘋狂投標、得標，成功銷售237萬劑美國FDA禁止使用的快篩試劑，造成無辜民眾受累，對於國內防疫工作影響甚鉅。面對良心企業的函文示警，衛福部沒有立即進行緊急處置，導致不肖廠商趁機瘋狂銷售，大量瑕疵快篩試劑流入市面，衛福部負有不可推卸之責。