4月初，烏克蘭部隊在頓巴斯的一段影片成了俄羅斯的愛國教材，烏軍士兵在一個小農場裡遇到一位舉著蘇聯國旗的老太太，烏軍驚訝但並不沮喪，給了她一些食物，並試圖奪走旗幟。她先是接受，但得知烏軍要沒收旗帳後，就決定退還了那些食物，並怒斥「我的父母在第二次世界大戰中為那面旗幟而死」。這個故事在俄羅斯的新聞中被大量擴散，在短短一個月內，出現各種油畫、牆畫，甚至還有雕塑。最近BBC訪問到這位老太太，她表示，他並不在歡迎俄軍，她更多是希望兩國和解再回到統一，所以才會舉蘇聯國旗。

被俗稱「祖母Z」(Babushka Z)老太太的故事，在俄羅斯與烏克蘭呈現兩種不同的反應，俄羅斯將她形塑成歡迎俄軍的代表，烏克蘭則對她很氣憤，認為她是叛國者。

俄羅斯的宣傳機器有多誇張呢》幾天之內，從莫斯科到西伯利亞，甚至遠東的薩哈林島(庫頁島)，處處都看的到「祖母Z」的形象，一個頭戴正統頭巾、毛氈靴和厚裙，手上拿著蘇聯國旗一定要強調。出現在牆畫、標語牌、明信片、雕塑，甚至是保險桿貼紙都有，甚至編起了詩歌。俄羅斯官員甚至在被炸毀的烏克蘭城市馬立波，建立了她的雕像。

關於她的下落，倒是沒太過關心，俄羅斯媒體甚至說她已被氣憤的烏克蘭人處決了。

BBC找到了老太太，她名叫安娜‧伊凡諾夫娜(Anna Ivanovna)，住在哈爾科夫附近的維麗卡•丹尼利夫卡村(Velyka Danylivka)，她和丈夫、狗、貓和兔子住在那裡。

當BBC的記者給她看俄羅斯為她進行的各種官樣文宣品時，她第一個反應是「我真的看起來那麼老嗎？我才69歳」，對於自己成了俄羅斯的愛國主義題材感到相當不解，她說：「我覺得他們不應該美化我，我只是一個農婦，我不明白我為什麼會成為名人。」

記者所問到的故事，與俄羅斯媒體宣傳的大相徑庭，她強調絕對不支持戰爭。她說：「我怎麼會支持戰爭？我的孫子和曾孫因為戰爭被迫逃去波蘭。我們一直生活在恐懼和恐懼中。」

Babushka Z

那麼，為什麼當天安娜為什麼要用蘇聯國旗，迎接士兵呢？她說她被誤解了。她聲稱，她將兩名為她提供食物的烏克蘭士兵與俄羅斯士兵給混淆了。她說：「我很高興俄羅斯人會和平的來，而不是和我們打仗。我當時很高興的以為，我們(俄羅斯和烏克蘭)會再次團結起來。」

安娜表示，她拿蘇聯國旗並不是支持俄羅斯，「紅旗不是蘇聯的旗幟，也不是俄羅斯的旗幟，而是每一個家庭、每一個城市的共識」

安娜說話的時候，附近可以聽到不斷的砲火和戰鬥的轟鳴聲。她沒有感到退縮，因為「已經習慣了。」

提到戰爭時，她說：「如果我可以與普丁交談，我會說，你犯了一個錯誤。我們烏克蘭人做了什麼壞事嗎？我們是受害最深的人。」

但就如安娜以為蘇聯國旗是團結的象徵，她的很多觀念都來自蘇聯時代，所以也不願公開批評俄羅斯領導人。她甚至說：「普京總統與沙皇、國王、皇帝是同樣的概念，不能隨意批評的。」

儘管她已經成為莫斯科的超級大明星，但安娜的村莊可沒有倖免，事實上，它被炸了好幾次。當記者開車經過時，看的到是一片殘破，有些房子著火。有些化為灰燼的屍身就在路邊。她自己的家也遭到砲擊，窗戶被打碎，屋頂受損，彈片散落在前草坪上。

安娜在聽聞記者的解釋後，滿臉愁容的說：「現在我明白了，他們不關心烏克蘭的人，他們只想征服我們的土地。」

安娜現在擔心她的安全。在烏克蘭，她因被視為親俄人士而受到各種批評攻擊。有些鄰居都避開她。這是一個小村莊，每個人都互相認識。

安娜說：「我不高興他們讓我出名。因為在烏克蘭，他們以為我是叛徒。」