中國東方航空公布數據，今年5月客運運力投入（按可用座公里計）較去年同期下跌78.08％，其中國內、國際、區域航線客運運力投入分別下降78.92％、35.58％和98.63％。

香港《明報》報導，東航旅客周轉量（按客運人公里計）同比下降82.36％，其中國內、國際和區域航線旅客周轉量分別下降82.94％、27.82％和99.47％；客座率則為60.79％，同比下降14.77％，其中國內、區域航線客座率分別下降14.57％、37.50％，國際航線客座率上升4.91％。

貨運方面，上月貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）同比下降49.94％。5月份東航新開南昌來往遵義航線。

今年3月，東方航空一架載有132人的MU5735班機於廣西梧州藤縣墜毀，機上人員全數罹難，目前事故原因仍在判讀分析當中。

疫情以來，大陸民航業者虧損嚴重。中國民航局上月18日公布的報告顯示，去年大陸民航全行業共虧損842.5億元人民幣。分析人士指出，中國有1／3航空公司已在破產路上。