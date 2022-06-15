新北一名脫序員警以「穿著清涼」為由盤查女大生，真實動機卻是藉故搭訕，事後還多番私訊騷擾，女大生傻眼揭露該劣警行徑，在網路引發熱議。外型甜美不吝分享辣照的主播高毓璘得知，今(15日)怒轉發該則新聞，談到自己也常收到網友「關心穿著」的私訊，直言：「穿什麼衣服，是我的自由」，痛批社會時常檢討受害人穿著的亂象。

近來大陸唐山曾發生9男毆1女案件，不少網路酸民竟檢討被害人「穿著清涼」、「晚上在外閒晃」，美女主播高毓璘(15日)轉發一則女大生遭員警「假盤查真搭訕」的新聞，高毓璘特別指出事件中，員警所問的「為何穿那麼清涼」這句話怒批，每當有類似的騷擾事件發生，經常會看到有網民說：「誰叫你穿那麼少」、「那你就多穿一點啊」，而且更令人驚訝的是，像這般劣質留言的網友「男女皆有」。

高毓璘強調，穿什麼衣服，並不構成他人可以侵犯或騷擾的理由。（圖／取自高毓璘臉書）

高毓璘對於女性生來就注定得小心翼翼，經常被教育要「好好保護自己」的現象，她不禁反問：「有人耳提面命那些『壞人』別做壞事嗎？」；她指出，每當有性犯罪案件發生，比起譴責加害人的行為，總是有人更加關注受害者在當下的穿著；高毓璘認為這是一種將利用「不自愛」，模糊自己（加害人）的「不自制」的脫罪藉口，直言批：「不管這個人是坐是躺、是清醒或昏迷，你都不該碰，就這麼簡單」。

高毓璘並舉出她的個人經驗坦言，自己也常收到「穿這麼辣不怕被騷擾嗎？」的私訊或留言，她雖然感謝粉絲的關心，但也強調：「穿什麼衣服，是我的自由，並不構成他人可以侵犯或騷擾我的理由」；她並引用龍應台文章裡的話：「園裡的蘋果長得再甜再好，但不是你的，你就不能採擷。你有不受誘惑的自由，也有『自制』的義務」，強調不管任何人，都有不受侵犯、騷擾的權利。這篇發文也獲得了不少網友認同點讚。