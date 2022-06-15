美籍華裔男星羅百吉是台灣電音舞曲和嘻哈音樂先驅，也被譽為「華人電音教父」，早年有替不少知名歌手作詞作曲，在演藝圈也累積不少好人緣，目前更在台北西門町開夜店，不時舉辦各種活動；目前49歲的羅百吉和愛妻李蒨蓉（藝名寶貝）有一個女兒，今（15日）他無預警報喜「嫁女兒」，曬出多張女兒白紗美照，讓粉絲們都超驚喜。

羅百吉近年把工作重心轉往大陸，本來常到各大夜店演出，還獲邀錄製節目《中國有嘻哈》，但受到疫情影響，工作驟減，本來和電音歌手王繹龍計畫舉辦巡迴電音演唱會，也只能喊卡延期；在去年疫情在台灣發燒，羅百吉才在臉書透露人在台灣等打疫苗，而家人則待在美國。

羅百吉今（15）日無預警報喜「嫁女兒」，曬出多張女兒白紗美照，讓粉絲們都超驚喜。(圖/ 摘自羅百吉臉書)

前段時間羅百吉在台北西門町開了夜店，不時會在臉書分享舉辦活動的消息，呼朋引伴來自己的店玩，今日驚喜曬出多張女兒穿著白紗的絕美照，雀躍地表示，「我的女兒結婚了耶」；羅百吉女兒在美國出嫁，男方來自香港，讚譽有加地稱讚女婿，「是聰明的理財專家，比老爸會賺錢」。

最後羅百吉更曬出女兒還是幼嬰時，就有在他的歌曲〈BABY BABY我最真的愛〉入鏡，還貼出MV讓大家一起回顧，喜悅之情溢於言表。網友們看到羅百吉居然嫁女兒了，紛紛留言刷恭喜，「真假，太厲害了，完全看不出來」、「恭喜很快要當爺了」、「你有女兒這麼大了？？？」、「準備做阿公了，恭喜百吉」。