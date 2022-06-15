已故澳門賭王何鴻燊生前擁有4個老婆，其中二房藍瓊纓深受賭王寵愛，而她所生的子女也得寵，身家最為豐厚，不過今(15日)驚傳藍瓊纓已於上周六（11日）病逝，享壽79歲。

據《東網》報導，藍瓊纓過去1年已長期住院休養，現傳出她11日病逝養和醫院，後事將由長女何超瓊處理，而《東網》詢問兒子何猷龍，他透過公關回覆：「目前沒有回應」。

出身軍人世家的藍瓊纓，14歲時，何鴻燊就按照大清律例正式納她為妾，而深受丈夫寵愛的藍瓊纓，時常陪賭王出席各大社交場合與慈善活動，加上她舞技好，被稱為「舞后」，而賭王則被稱為「舞王」。

藍瓊纓替賭王生下4女1子，不僅她是四房中資產最多的，子女也都身兼要職，長女何超瓊是商界女強人，目前為信德集團董事總經理兼行政主席，曾以身家超過331億，成為香港女首富，她也是大美人李嘉欣老公、許晉亨的前妻。

另外，二女何超鳳是澳博控股主席，三女何超蕸則為信德集團執行董事，四女何超儀則進軍娛樂圈，影歌雙棲，最小兒子何猷龍現為新濠博亞娛樂主席兼行政總裁，都是社會知名人士。