英國政府13日向國會提交法案，欲片面更改脫歐期間與歐盟簽訂的「北愛爾蘭協議」，內容包括撤除海關檢查哨、挑戰歐盟（EU）法院的仲裁角色。對此，歐盟14日展開3項法律訴訟程序，要求英國政府在2個月內回應，否則將告上歐洲法院（Court of Justice）。

「我們有話直說吧，這是違法的！」歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）痛斥：「英國政府提出法案，落實了英國意圖片面違反國際法。更精確地說，英國意圖違反保護北愛和平穩定的協議，打開片面修改國際協議的大門。」

塞夫柯維奇指出，歐盟過去一直拒絕採取法律行動，如今「英國政府的決定讓我們別無選擇」。他表示，歐盟提出的這3項指控與英國政府的提案無關，而是歐盟認定英國沒有落實北愛協議，包括未在北愛邊境管制站安置足夠人員與設備、未向歐盟提供必要的貿易統計數據，以及去年為了「改善談判氛圍」中止、與農產品流通有關的指控。

英國首相強森的發言人表示，倫敦對歐盟採取法律行動感到失望。他說：「歐盟的提議一直是大同小異，都增加了英國企業和人民的負擔。」

塞夫柯維奇則說，歐盟的回應完全符合比例原則，「我們今天不僅在這裡提出法律行動，也持續擴充我們可以提供的具體具體」，布魯塞爾仍希望與英國恢復談判，解決英國商品運往北愛的困難。

歐盟執委會去年10月提出一系列建議，試圖簡化通關流程並減少檢查哨，北愛親英派仍不滿，上月地方選結束後，遲遲不肯與長期主張脫英的新芬黨共組聯合政府，強森政府因此尋求解方。