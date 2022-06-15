台航（2617）股東會通過去年財報，EPS為3.16元、配息2元，以15日股價34元計，現金殖利率5.88％。董事長劉文慶表示，今、明年散裝市場都不錯，著眼新船交船量少、環保新規促使老舊船舶淘汰，及烏俄戰重建需求，三利多將支撐運價維持在不錯水準，散裝船市場沒有悲觀的權利。

台航今年預計有八艘船舶換約，已簽五艘新約、毛利率逾五成，另三艘在第四季換約入帳，加上有三艘新船加入，已交兩艘、另一艘預定9月交船，未來兩年獲利可望大幅成長；再者，預計處分一艘船舶，出售陽明股票與配息利益，業外收入也可期。

劉文慶表示，隨上海等大陸港口持續恢復運作，加上俄烏戰爭影響，全球對原物料的搶運，及區域性轉單拉長船舶周轉天數，皆使得散裝船舶需求增加；但新船淨增加供給偏低，據國際研究機構Clarksons報告，今年預估乾散貨海運量需求成長下降為2％，但因新船交船量少於去年且舊船拆船噸略增，整體船噸淨增加應會略低於去年，將支撐運價處於不錯水準。台航去年獲利創十年新高，法人估，台航今年業績大幅成長可期，加上剩餘陽明股票約3.24萬張參與除息，預計7月近6.7億元現金股利入袋，貢獻每股EPS1.54元，全年EPS上看5.5元以上。

台航5月27日曾申報出售6,000張陽明股票，近期因貨櫃航運股股價下行，台航目前僅賣出約1,000張，其餘部分等價格好再賣，不然就留下來配息。

台航股東會也決議：除息交易日為7月14日，最後過戶日7月15日、停止過戶7月16至20日，除權（息）基準日為7月20日，現金股利發放日為8月10日。