BWF超級1000系列印尼羽球公開賽第2天賽程，東京奧運羽球男雙金牌組合李洋／王齊麟於1號場地壓軸出賽，兩人面對泰國組合蘇帕（Supak Jomkoh）／吉亭努彭（Kittinupong Kedren），以21比13、21比15勝出，晉級16強。

李洋／王齊麟在上周超級500系列印尼羽球大師賽獲得8強成績，兩人留在當地持續調整，本周續戰等級更高的印尼公開賽，位居大會第4種子，首輪面對世界排名第33，過去只在去年1月泰國公開賽對壘過一次並直落二獲勝的蘇帕／吉亭努彭，首局曾取得7分領先，技術暫停後泰國組合縮小差距，「麟洋」在13比10後拚出7比2小高潮，成功收下一局。

第2局李洋／王齊麟從落後積極尋求機會扭轉戰況，經過幾番對抗，以11比10超前、進入技術暫停，回到場上後兩邊比分依舊緊咬，「麟洋」在15比14後連搶4分要回氣勢，總算是直落二就鎖定勝利。

大會也公布了明天16強賽時間表，李洋／王齊麟繼續被安排在1號球場出賽，是該場地台北時間上午10點開賽起的第6場比賽，對手是世界第16名印尼組合拉畢丹（Yeremia Rambitan）／普拉穆迪亞（Pramudya Kusumawardana），雙方2019年法國奧爾良大師賽交手過一次，「麟洋」直落二取勝。

兩位寶島單打好手男單第4種子周天成、女單第2種子戴資穎則在3號球場先後出賽，兩人是該球場第11、13場賽事，周天成與香港選手李卓耀爭8強，周天成有過去對戰4勝2敗優勢；戴資穎則要面對美籍華裔女將王苑力，兩人之前3次交手小戴都是直落二獲勝。