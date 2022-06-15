民眾黨今晚在楊梅舉辦客廳會活動，現場除黨內幹部外，也有地方仕紳參與。（民眾黨提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園市長選戰備受各界關注，台北市長、民眾黨主席柯文哲今日晚間重啟各地「客廳會」活動，第一站來到桃園市楊梅區，大談治理北市心得、政治理念及對貪污看法。新任民眾黨楊梅區主任陳瑞淳坦言，昔南桃園確實缺乏耕耘，這次柯來到此，算好的開端，將全力衝刺發展地方黨務。

柯文哲今晚參加黨內客廳會，同場還有桃園市長參選人賴香伶、立委蔡壁如及民眾黨發言人兼楊梅區市議員參選人張清俊等黨內幹部出席。柯指出，前總統李登輝常對他說，別幻想40年沒改變的事，4年內會變好，但一定要有人先起頭做。

柯文哲認為，政策須有長期規畫一步一腳印，做對的事和該做的事，不對的事就不要做，是他的政治理念，台灣社會每天在製造仇恨，但他有醫師本質，不會因政黨分別就有差別待遇，不曾封殺任何議員，還笑說「看王世堅現在也活得好好的」，至於對下屆台北市長的期望就是不要貪污就好。

張清俊表示，客廳會原本僅邀請地方黨員，沒特別動員，但有許多地方仕紳熱情參與，很開心看到這麼多楊梅人來聽柯文哲談話，相信能感受到柯對政治理念的堅持，地方選舉往往牽涉傳統地方利益結構，舉辦客廳會的目的也是要找願意一起奮鬥的夥伴，爭取選民認同，希望大家給民眾黨參選人監督市政的機會。

陳瑞淳也坦言，過去南桃園確實缺乏耕耘，這次柯文哲來楊梅開講，算是好的開端，近來選民素質提升、外來人口增加，使楊梅過去給人的鄉下印象正逐漸消失，他已準備好全力發展地方黨務，集結在地力量為楊梅付出。