林佳龍。（資料照片）

對於有媒體發布民調顯示，在蔣萬安、黃珊珊、陳時中「三角督」的情況下，三人支持度分別是31.4％、29.0％、24.2％。資深媒體人黃揚明認為，這波疫情對民進黨有傷，但後續民進黨會想更多方法把支持度要回來。

《震傳媒》13日公布台北市長選舉最新民調，代表國民黨參選的蔣萬安，和柯文哲屬意的黃珊珊，民調持續拉近。根據該民調顯示，在蔣萬安、黃珊珊、陳時中「三角督」的情況下，三人支持度分別是31.4％、29.0％、24.2％；若換成蔣萬安、黃珊珊、林佳龍則為30.7％、31.1％、22.3％。

黃揚明15日在中天電視《大新聞大爆掛》表示，這樣分兩個層次討論，第一是他有沒有機會？就民調來講，陳時中還是有機會；第二是陳時中有沒有意願？陳時中上次在指揮中心說「不必等我」，據說陳時中有點在鬧脾氣，有點在告訴黨中央說，如果要給林佳龍（選台北市）你們可以不用理我。

黃揚明分析，這一波疫情讓整個民進黨民調全面下滑，不是只有台北這份民調。最主要是因為陳時中在指揮中心記者會講了很多很荒謬的談話、X話，包括24小時火化，（政策）轉過來轉過去，最後還是不敢。另外，有很多得罪選民、得罪金主的言論，得罪各式各樣的人，每講一句話就得罪人。

副總統賴清德。（資料照片）

至於高層有沒有放棄、不找陳時中的念頭？目前還沒有。黃揚明強調，現在英系是北北桃竹（黨部）全拿，這是明年總統初選的超前部署。因為林佳龍和賴清德相對比較好一點，但如果林佳龍沒有被提名參選台北市長，未來六都，民進黨提出來的人選，可能都不是挺賴清德的人。

如果六都民進黨有一半人選上，這場選戰最重要是打地盤，每個派系都會把地盤打下來，若都沒有挺賴清德的人，明年黨內若有人要挑戰賴清德，選過六都的人一旦表態支持另外一個人，賴清德就會重演2019的事情。

他強調，台北如果給林佳龍，賴清德就會突圍，台北會變破口。站在派系角力的部分，陳時中的機會還是最大。只是陳時中民調支持度差強人意，但林佳龍也沒有占優勢，代表整個綠營支持度崩盤。

黃揚明認為，這不代表一個月或是兩個月後會繼續維持 （崩盤），因為民進黨很會選舉，例如公投和台中補選都逆轉。這波疫情對民進黨有傷，但後續民進黨會想更多方法把支持度要回來。