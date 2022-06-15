女生不穿內衣走在路上，容易引人注目！有正妹則分享自己經驗，她表示某次要嘗試不穿內衣出門，結果一嘗試就是7年，這7年內她不僅不穿內衣，也不貼胸貼，對於別人的「注目禮」也不在意，她反而在意炎炎夏日的不舒服感，以及買內衣的花費；但不穿內衣胸部是否會下垂，也引起網友熱烈討論。

一名正妹在「Dcad」論壇發文，她表示自青春期開始，都有穿內衣習慣，甚至連睡覺時也穿，如果忘記穿內衣出門，就會駝背一整天；某一天她突然想試試看「不穿內衣」是什麼感覺，豈料，一試不穿內衣就長達7年。

正妹也認為，過去這7年不穿內衣，也沒貼胸貼，不會太在意別人的眼光，因為她覺得比起別人的指指點點，她比較在意穿內衣時，胸部下圍被勒緊的不舒服感覺，還有夏日來臨時容易長汗疹，或是只要舉手、稍微有動作，內衣就會移位，其實最在乎的是買內衣好花錢。

正妹不穿內衣長達7年，她表示不會在意別人眼光，也認為自己的胸部沒有太大的變化。（翻攝自Dcad）

不過，她最近因為要穿搭衣服，還是會買便宜的內衣，在需要搭配衣服，她表示「久違的穿上內衣，被自己的胸部驚嘆到」，發現自己的胸部沒有特別的變化，並認為「胸部是否下垂，跟基因和肌肉量比較有關」，也鼓勵想解放胸部的女孩，「我用七年來的親身經驗跟你說，沒有遇到下垂的問題」。

文章一出，網友紛紛留言表示「身材好好」、「我不穿會外擴，穿了至少能鎮住胸部形狀」、「這真的跟天生胸型很有關」、「我的胸偏軟又大，不穿的時候形狀很難看」、「長期不穿會有副乳增加的問題」、「這樣不會激凸被看到嗎」、「平胸頂多外擴，真的沒在擔心下垂，偶爾沒穿的路過」。