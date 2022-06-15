具俊曄和大s（徐熙媛）公布喜訊隔天，就飛來台和隔離、與大s度過新婚生活，上月飛往紐約工作後，就返回韓國，不過雖然和愛妻分隔兩地，他仍時常在社群網站放閃，今(15日)他更曬出廠商送的夫妻鞋，並寫下一句「我們熙媛也會很喜歡的」閃瞎網友。

具俊曄今發文感謝廠商送來的結婚禮物，是兩雙不同配色的情侶鞋，且鞋盒和鞋墊上都印有鴛鴦的圖樣，讓他開心直呼雖然自己結婚的晚，但會像鴛鴦一樣，永遠幸福的生活下去，並代妻子致意：「我們熙媛也會很喜歡」。

其實，具俊曄不僅常放閃愛妻大s，對小姨子小s也是愛屋及烏，不僅拍影片唱生日快樂歌幫小s慶生，大讚「妳是世上最棒的小姨子」，還在去上「國民MC」劉在錫和曹世鎬節目時，請他們錄製影片送給小S，讓網友看了都羨慕不已。

而具俊曄在離台前，也和大s一起去刺青，兩人都有刺青「Remember Together forever（記得永遠在一起）」，源自他們24年前戀愛時最喜歡的歌曲《Remember》歌詞，而大S刺青顏色還是具俊曄特別調製，對他們意義重大。