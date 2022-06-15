主持天后小S（徐熙娣）昨(14日)歡度44歲生日，她PO影片強調不管過幾歲生日，她都會特別打給S媽，她電話中感性說：「我想跟妳說聲Thank you，謝謝妳把我生下來」，說到此忍不住哽咽崩潰爆哭。但好友賈永婕的慶生文卻幽默搞笑，她貼出兩人合照竟喊「快捐錢」，笑翻網友。

小S昨(14日)歡度44歲生日，她PO影片強調不管過幾歲生日，她都會特別打給S媽，稍早媽媽接起電話便問她：「寶貝怎麼啦？」小S回說：「沒有啊！因為今天是我生日，我想跟妳說聲Thank you，謝謝妳把我生下來」，說到此小S便忍不住哽咽，忍住不崩潰爆哭。但下秒她就收起眼淚澄清：「我沒喝醉喔，我只是做效果而已」；接著小S還點名自己身後的許老三，問她以後過生日會不會謝謝自己？許老三說「當然會」，但她不肯在鏡頭前說給小S聽，還吐槽媽媽：「可是我不想演戲」，引來小S大翻白眼，趣味的母女互動讓網友們看了一片莞爾。

而好友「全民女神」賈永婕昨也在IG上曬出兩人合照，幫小S慶生祝福道：「我的超級好姐妹小S，徐熙娣我愛你，但我再也不會送禮物給你，只有永遠的瘋狂作伙，生日快樂」，還幽默喊話：「趕快捐錢給美少女啦」，原來小S也是她防疫做愛心的好幫手之一，慶生文還不忘跟「金主」催討糧草，笑翻一眾網友。而小S也趣回：「謝謝你總算認清我了！我不要禮物，求求你們」，立志繼續當賈永婕的獻愛心好夥伴。

賈永婕連續2年在台灣新冠疫情爆發之際，號召各界捐贈醫療器材，繼募資捐贈了無數台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）後，她近日有感於疫情讓「很多孩子走了」，激動公布新捐贈的醫療器材，也就是新生兒急救甦醒器，一顆不停奔走的大愛之心，讓她被封為全民的「防疫女神」。