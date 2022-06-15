美國眾議院13日通過《2022年海運改革法案》（OSRA）以強化航運監管，美國總統拜登將盡快將其簽署成法。這是美國航運法規1998年以來最重大改革，零售商與農產托運人樂見其成，認為此法有助於緩解港口壅塞與降低運輸成本。

美國眾議院周一以369票贊成、42票反對批准OSRA，而拜登已聲明表示，他非常期待簽署此法案。OSRA將賦予海事主管機關聯邦海事委員會（FMC）更大調查職權，同時提高業界常規透明度。

依照此法規定，FMC可針對海運公司商業行為啟動調查並採取執法措施、要求他們每一季回報總進出口噸位，同時禁止承運業者不合理地減少美國貨物出口機會。

許多商業組織支持此法，包括代表美國農產品出口商的美國農業運輸聯盟（AgTC）、全美零售聯盟（NRF）、美國港口協會（AAPA）與美國貨運協會（ATA）等。

ATA執行長兼總裁斯皮爾（Chris Spear）指出，FMC如今透過此法可解決海運業者對於貨運業加收「不公平與不合法費用」的問題。