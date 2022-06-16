「軌道經濟」發威！施工中的捷運萬大線，第一期的主力大站金城機廠暨莒光站/加蚋站開發案，今（15）日正式對外招商，吸引33家建商和金融壽險業與會；全案預計6月底公告招商，總投資金額逾200億元，未來開發後總銷金額上看400億元，可望是萬大線開發規模最大的捷運聯開案。

捷運局今天發布新聞稿指出，在投資人引頸期盼下，投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億元的金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案，今天舉辦招商說明會，並宣示成立廉政平臺大會。

主辦單位臺北市政府捷運工程局，今天下午委託顧問公司戴德梁行舉辦，吸引約 33家大型開發商及壽險公司參與。

捷運局說，本次以兩處基地合併為一標方式甄選投資人，預6月底正式公告，於明（112）年初進行評選作業，可望明年下半年與最優申請人完成簽約。

北市捷運局指出，金城機廠暨莒光站原私地主參與開發者僅17位，加蚋站無私地主參與開發，產權單純。兩案投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過 400億元，土地開發量體龐大，實具規模效益誘因，勢必成為投資人插旗萬大線土地開發的絕佳標的。

招商說明會由捷運局副局長王偉主持，戴德梁行董事總經理顏炳立，也站台開講，炒熱現場氣氛。

北市捷運局表示，本次首發旗艦推出金城機廠暨莒光站與加蚋站兩處基地公開甄選投資人，招商顧問針對本案基地及招商條件等初步規劃進行說明，並現場答復投資人疑問。

捷運局強調，北市府非常重視本招商案，為保障招商甄選過程公平、公正、公開，副市長彭振聲親自出席，並邀請廉政署長莊榮松及臺灣臺北地方檢察署主任檢察官黃正雄等貴賓，共同宣示成立「金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案廉政平臺」。

廉政署署長莊榮松向與會廠商說明，「金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案」，為廉政署協助臺北市政府各機關成立第九個廉政平臺，藉由強化外部參與機制，汲取法律面、實務面等專業意見，作為辦理招商參考，透過建構透明廉能投資環境，秉持跨域治理、機關相互協力的理念，一同攜手打造讓企業安心投資、公務員勇於任事的優質環境，以實踐柯市長「開放政府、全民參與、公開透明」施政方針，期許徵求投資人過程順利進行。

彭振聲致詞時提到，萬大線本次首發旗艦推出金城機廠暨莒光站與加蚋站兩處基地，其中金城機廠暨莒光站土地開發招商將扮演領頭羊的角色，持續開啟大臺北都會區新生活藍圖。

彭振聲強調，臺北市政府與廉政署跨域合作，透過公開透明的廉政平臺機制，期盼投資人踴躍參與本案土地開發，讓民間源源不斷的動能注入公共建設，攜手市民與投資人共創嶄新未來。

北市捷運局說明，金城機廠暨莒光站位於新北市土城區金城路二段以北、莒光路以南，基地面積廣達3.5萬坪，預估開發量體超過9.4萬坪，為捷運萬大線全線最大規模，以大眾運輸系統導向的土地開發案。本案預期透過複合式開發，引進地標建築、多樣化的活動及豐富的生活機能，形塑微型城市，正如同萬大線捷運名稱One Top，漫步萬大樂活金城，開創萬大線發展新頁。

捷運局表示，加蚋站位於臺北市萬華區萬大路，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈。基地面積128坪，預計開發地上7層都會精緻宅。南萬華生活機能完備，房價相對其他行政區便宜，將吸引台北首購族、新生家庭及換屋族的青睞。