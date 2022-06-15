新竹市輪胎行晚間10時許大火疑遭縱火，8名受困的民眾皆已身亡，目前3大4小罹難者遺體陸續拉出火場。（民眾提供）

新竹市輪胎行晚間10時許大火疑遭縱火，8名受困的民眾皆已身亡，目前3大4小罹難者遺體陸續拉出火場。

新竹市東大路輪胎行晚間10時許傳出火警，現場火勢猛烈、濃煙竄天，火勢初期還有民眾大喊：「我們在後面！」傳出是有人受困，附近居民聽聞連串爆炸聲，嚇到以為空彈來襲。起火原因疑似家人起口角而有成員蓄意拿汽油縱火。火勢全面燃燒後，傳出4大4小受困其中，火勢控制後，救難人員陸續尋獲7名罹難者遺體，尚有1人失蹤。

「導彈來襲嗎？」火勢初起時，有民眾連串爆炸聲，嚇得已為導彈來襲，並稱現場溫度極高，隨著火勢蔓延，現場烈焰沖天，滾滾濃煙竄出，警方也在緊急封閉周圍道路，避免民眾誤闖。

據了解，起火原因疑似為家人口角所致，其中一名家庭成員陳姓嫌疑人拿汽油縱火。火勢延燒初期，有民眾拍下現場影片，影片中傳出呼救聲：「我們在後面！」疑似是受困民眾在求救。

新竹市輪胎行晚間10時許大火疑遭縱火，8名受困的民眾皆已身亡，目前3大4小罹難者遺體陸續拉出火場。（王惠慧攝）

新竹市輪胎行晚間10時許大火疑遭縱火，8名受困的民眾皆已身亡，目前3大4小罹難者遺體陸續拉出火場。（王惠慧攝）

新竹市消防局獲報後派遣中山、竹光、三民及南寮車組、一大隊及朝山、埔頂水庫車出勤，共出3水線滅火。消防局表示，起火建築物為1樓，燃燒樓層在第1層，大約1個小時後火勢便已控制。

初步了解，該建物為祖孫3代共同居住，但火警發生後，現場共有8人受困火場，疑似縱火的陳姓嫌疑人則因吸入性嗆傷送醫救治。晚間11時半左右，救難人員陸續尋獲7名罹難者遺體，尚有1人失蹤。至於詳細起火原因尚待警消調查，才能進一步釐清。

新竹市輪胎行晚間10時許大火疑遭縱火，8名受困的民眾皆已身亡，目前3大4小罹難者遺體陸續拉出火場。（新竹市消防局提供）

新竹市輪胎行晚間10時許大火疑遭縱火，8名受困的民眾皆已身亡，目前3大4小罹難者遺體陸續拉出火場。（民眾提供）

新竹市輪胎行晚間10時許大火疑遭縱火，8名受困的民眾皆已身亡，目前3大4小罹難者遺體陸續拉出火場。（民眾提供）