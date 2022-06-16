在美國家長焦急等待之際，食品暨藥物管理局（FDA）專家小組今天召開會議，考慮是否建議為5歲至6個月幼兒接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

在美國和多數其他國家，5歲以下幼兒是唯一尚未獲准接種COVID-19疫苗的年齡組。如果專家小組一如預期投票贊成批准輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗，正式授權將很快跟進，預計下週就可開始接種。

FDA在會議前發布針對這兩種疫苗的獨立分析，並認為它們安全且有效。FDA認為，由於這個年齡組幼兒住院率和死亡率「高於5至17歲兒童和青少年」，因此迫切需要接種疫苗。

目前輝瑞正尋求授權為6個月至4歲幼兒注射3劑3微克疫苗；而莫德納已要求FDA批准為6個月至5歲幼兒注射2劑30微克疫苗。

這兩間藥廠經過試驗後，發現輝瑞疫苗避免幼兒染疫的療效可達80%；而莫德納估計，針對6個月到2歲群組，療效為51%，2至5歲群組則為37%。

這些數據只是初步資料，莫德納正研究第3劑的效果，其保護力數據可能進一步提高。

目前美國約有2000萬名4歲（含）以下兒童。若FDA建議幼兒接種這2種疫苗，接下來將交由美國疾病管制暨預防中心（CDC）做出最終決定。

白宮官員上週表示，可能最早於6月21日開始，就可在藥房或醫療院所施打數以百萬計的幼兒疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1110615