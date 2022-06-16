鑒於近期歐元區債市動盪、殖利率快速上揚，歐洲央行（ECB）周三召開緊急會議，決議採取穩定債市措施，包括將已到期的疫情緊急資產購買（PEPP）計畫債券靈活地滾入再投資，以及加速研議新的反債市分裂崩解工具。

受到ECB召開緊急會議採取穩定債市措施的激勵，歐洲股匯債市全面大漲，德國與法國股市盤中大漲逾1.5％；義大利10年公債殖利率急跌25個基點至3.87％，德國10年期公債殖利率也下滑至1.63％；歐元對美元一度升破1.05美元大關。

德意志資產管理歐洲經濟學家卡森斯（Ulrike Kastens）表示，「由於歐元區周邊國家債市利差擴大的壓力升高，迫使ECB採取靈活運用PEPP已到期債券基金滾入再投資，更重要的是，ECB還宣布會提出一個新的反分裂工具。」

ECB召開緊急會議後宣布，為了安撫市場信心，ECB決議對於已到期的PEPP債券資金，將會靈活地滾入再投資，另外為了緩解爆發新債務危機的疑慮，ECB計畫研擬一套新的政策工具，專門用以對付歐元區分裂崩解的風險。

ECB發布聲明指出，「自從去年12月啟動政策緩步正常化以來，決策理事會已保證將對復燃的分裂風險採取對策，疫情已對歐元區經濟造成長遠的傷害，導致貨幣政策正常化在整個歐元區的傳導不均。」

ECB召開緊急會議主要是因應歐債殖利率短線急漲，ECB上周召開例會後預告7月將升息，且不排除之後擴大緊縮貨幣政策的可能，但未能就歐元區高負債的國家提出新的支撐措施。

金融市場隨即浮現不安的氛圍，投資人對於歐元區分裂危機的疑慮升高，進而刺激債市殖利率飆漲。

義大利10年公債殖利率本周稍早一舉升破4％大關，已有經濟學家警告，指此一殖利率水位終將為義大利帶來麻煩。

ECB決策委員會成員史納貝爾（Isabel Schnabel）周二表示，「我們對於歐元區的承諾就是反分裂工具，此一保證沒有任何限制，從ECB以往有需要就會進場的紀錄，就可證明我們絕對說到做到。」