「長榮航空城市觀光馬拉松」今年10月23日於總統府前開跑，為了迎接首屆「全馬」盛會，於終點提供全馬跑者由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，餐點美味及營養並重，以色彩繽紛的青豆蝦仁散壽司，搭配鯖魚、肉質Q彈雞肉，與主廚嚴選蔬食，可增進跑者食慾並即時補充營養，同時提供素食選擇。

長榮航空今年也針對全馬組跑者設計「完賽連帽斗篷」，吸水性極佳，能讓跑者於賽後防風保暖，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標，呼應「台北起跑，飛向世界」的賽事精神。

今年長榮航空再度邀請Nike為跑者精心設計兼顧功能與時尚的賽衣，亮眼的橘紅色搭配輕薄透氣的特殊布料，讓跑者全程保持涼快乾爽無負擔。

為了鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區不限航點機票共10張，以及由長汎假期所提供的3,000元旅遊金共10名，讓參賽者抽獎！還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

「長榮航空城市觀光馬拉松」將於今年10月23日於總統府前開跑，即日起至7月13日下午5時開放報名，全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24,000個名額。