長榮航空推廣體育活動不遺餘力，今年特別在「長榮航空城市觀光馬拉松」增設10公里組的「幼苗組」獎項，凡介於2006年9月1日至2009年8月31日之間出生的青少年跑者完賽成績將自動歸類為「幼苗組」，男女分計，前五名各可獲得優勝獎金。

「長榮航空城市觀光馬拉松」15日記者會現場邀請長跑好手周庭印、謝千鶴、曹純玉及NRC總教練吳文騫到場，致贈長榮航空飛機模型及Nike跑鞋給花蓮信望愛學園的青少年跑者，象徵傳承意味，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，藉由長榮航空馬拉松累積賽事經驗，為成為國手的目標而努力。

謝千鶴鼓勵小選手趁年輕勇敢追夢，「這一秒不放棄、下一秒就有希望，堅持到底就有可能成功。」並以此勉勵所有選手。

周庭印也和小選手分享，「跑步這條路很單調，但只要持之以恆都會有機會。比賽途中只要不放棄，抵達終點冠軍都有可能是你的。」