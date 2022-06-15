韓國自製的「4代半戰機」KF-21「獵鷹式」，地面測試正在加速進行中，期望下個月可以進行首次飛行。

韓國航空航天工業 (KAI)透露的一張有趣的照片顯示，有6個工作人員站在KF-21 的機背上，在檢查KF-21 的4號原型機的空中加油系統，顯見KF-21的機背還蠻堅固的。

據KAI稱，目前KF-21的的飛行前地面測試已經完成了95%，目前他們製作出了6架可供飛行原型機，和2架專門的地面測試模型。正在趕工把第1架可試飛的原型機完成，計畫在下個月推出工廠試滑，然後首飛。

據韓國防務部落格的報導，這6架可飛行原型機，將會在正式服役前，先進行 2,000 多次試飛。

計畫名KF-X的KF-21，是KAI在完成FA-50教練機之後，另一個雄心勃勃的自製戰機計畫，其主要技術支援夥伴是洛克希德馬丁公司，由於利益衝突，韓國花了很多時間與洛馬解釋，KF-21並不會影響F-35A聯合打擊戰機的地位，而且韓國也購買了40架的F-35A，終於使洛馬同意提供部分重要技術轉讓，但是其中4項核心技術仍然沒有提供。

這四項核心技術分別是：主動源電子掃描雷達 (AESA)、射頻 (RF) 干擾器、光電瞄準筴艙 (EO-TGP) ，和紅外線偵搜追踪系統 (IRST)。在沒有獲得美國技術轉讓後，韓國選擇的合作對象是以色列的Elta公司，以及好幾個本土電子企業。

印尼成為KF-X計畫的海外投資者，要負擔20%的研發經費，但是印尼在研發經費中屢屢欠款，一直到去年才補上了經費差額，在前期計畫，印尼可以得到至少1型專用的原型機做為測試。

KF-21採用2具F110-GE-132E渦輪扇引擎為動力，此引擎與F/A-18E超級大黃蜂戰機相同。飛行極速1.81馬赫，航程2900公里，未設計內彈艙，因此影響整體匿蹤性，才被稱為「4代半戰機」。