日本學者指出，美國國務院5月兩度更動「台美關係」（U.S. Relations With Taiwan）說明網頁，其中「美國不支持台灣獨立」的字句被短暫移除後又重新出現，讓蔡英文政府獲美方背書卻立即被拆台，認為這可能代表美國總統拜登（Joe Biden）有意與北京「和解」。

前拓殖大學海外事務研究所教授、目前擔任日本「亞洲太平洋交流學會」會長的澁谷司投書「深入日本」（Japan In-depth）網站，稱美國國務院5月5日修改官方網站上的「台美關係」頁面，將「美國不支持台灣獨立」等字句移除，但5月28日又重新補上；對蔡英文政府來說，就是推進台獨獲得美方約3週的背書後，又立即被「抽走梯子」。

澁谷司指出，關鍵可能出在5月10日韓國新總統尹錫悅的就職儀式上，當時中國大陸國家副主席王岐山以「國家主席習近平特別代表」的身分出席，並曾與擔任美國代表團團長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）會面。

澁谷司推測，與王岐山會談後，美方可能認為北京強硬的「戰狼外交」將有所改變；且至少在表面上，中國大陸未對俄羅斯入侵烏克蘭給予軍事支援，美國希望其能維持此態度；加上包括拜登本人在內，目前美國政府許多高官都曾於歐巴馬（Barack Obama）時代任職，可能讓其延續偏向與中國大陸「協調」的政策。

因此澁谷司認為，從拜登政府態度急遽改變來看，幾乎可以肯定美國與中國大陸已就「和解」一事達成協議，可能將互相調降關稅，讓雙方的經濟都能獲得成長。