新生代女星宋羽葤（宇宙）因參演八點擋《天之驕女》闖出知名度，她扮起臉蛋甜美身材傲人的女助理，一身火辣比基尼扮相曾辣翻所有觀眾。平日就不吝在IG分享美照的宋羽葤，在螢光幕前日漸受到注目；近日她在《戲說台灣》被「五花大綁」，依然藏不住的好身材讓人大飽眼福。

宋羽葤曾在八點檔台劇《天之驕女》中飾演陳子玄的火辣女助理，劇情中她穿著一襲爆乳比基尼登場的畫面，繩縛設計倒V大膽展現E級美胸，東、西南半球齊露，成為吸住觀眾目光難以轉台的名場面；當時不少網友看到噴鼻血，紛紛搜尋起她的IG帳號，讓她的詢問度及人氣迅速攀升。

除了《天之驕女》，宋羽葤也持續有在參與《戲說台灣》的拍攝，亮眼的古裝造型讓粉絲直呼：「娘子好美！」；宋羽葤時常在臉書及IG分享古裝扮相，展現氣質的一面不比火辣風格遜色；而近日她拍戲竟出現被「五花大綁」的鏡頭，即使如粽子般被緊緊綑住，但呼之欲出的車頭燈卻更加凸顯出來，拍個古裝戲都能這麼犯規的身材，再度引來網友暴動瘋狂刷讚。

宋羽葤日前曾預告個人第一本寫真書已進入最後整編階段，提到尺度，宋羽葤說：「目前是最高機密，但絕對誠意滿滿，只要可以露的通通都不會遮！」；而首本數位寫真《羽葤的小宇宙》終於在9日正式上線，有水池邊的泳裝性感模樣之外，項鍊滑過若隱若現的峰間，也有兇器外露的套裝御姐，與床上慵懶的迷人姿態，攝影師費盡心思取出完美角度，絕不浪費她的好身材辜負粉絲。