受到汽車買氣衰減與汽油價格飆高，美國5月零售銷售意外較前一個月減少0.3％，為今年來首度下跌。這也凸顯高通膨、高利率與消費者信心轉疲，已使得民眾開始緊縮荷包。

美國商務部周三發布報告，5月零售銷售月減0.3％，大幅低於市場預期的增加0.2％。至於4月零售銷售經修正後也從增長0.9％下調到0.7％增幅。

報告指出，汽車銷售銳減是導致上月零售銷售表現疲弱的主因。由於售價調漲、庫存減少與車貸利率攀升，令上月汽車買氣一落千丈。若把汽車銷售排除在外，上月零售銷售則是增加0.5％。

此外汽油價格漲個不停，也是影響民眾消費支出的另一因素。根據美國能源資訊署的統計資料，全美汽油平均價格在5月攀升到每加侖4.439美元，然而到6月漲勢依然不見緩解，近期更衝破每加侖5美元大關。

總計從年初到4月為止的這段期間，消費者支出還算平穩。這方面支出也高占美國經濟產出大約7成。由於強勁的就業市場與薪資調漲，促使民眾在服務上的消費也逐漸增加。自從疫情趨緩後，許多民眾開始出外旅遊與用餐，帶動服務需求大幅攀升。分析師認為，5月零售銷售下滑可看出消費支出已從商品逐漸輪轉到服務。

鑒於美國利率續揚已成定局，隨著車貸與卡債預料將進一步攀高，未來數月消費者支出將持續受到抑制。聯準會（Fed）在周三結束兩天例會後將公布最新利率決策，由於近來一連串經濟數據指向美國通膨尚未到頂，市場揣測Fed可能考慮拉大升息幅度到3碼。

Customer Growth Partners市調顧問公司總裁強生（Craig Johnson）就預測，零售銷售在未來數月還會進一步放緩。他認為美國經濟目前正處於分水嶺，雖然消費者在以往多具有韌性，但不意味在經濟走疲時也會如此。