蘋果與美國職業足球大聯盟（MLS）周二（14日）宣布，雙方已經簽下價值至少25億美元的合約。前者的串流服務將負責轉播MLS每場賽事，然而這也是蘋果迄今進軍運動賽事串流最重要的舉動。

這項為期10年合約，將讓蘋果Apple TV成為觀看所有MLS賽事的重要平台。根據內情人士透露，雖然雙方並未對外發布合約，但據了解每年至少價值2.5億美元、10年則為25億美元。

該合約將使MLS、也是全美最重要體育聯盟，可把所有賽事都轉移到串流服務，不再受限只能在有線或傳統電視轉播。從2023年初到2032年，球迷可透過Apple TV app的訂閱服務收看所有MLS比賽。

雙方合約還涵蓋全球轉播權，這在過去相當罕見。體育聯盟通常會以國家或地區分別出售賽事的轉播權或串流權。

蘋果服務部門資深副總裁克佑（Eddy Cue）指出，該交易涉及全球轉播權的交易對蘋果深具吸引力。他說這將使蘋果與MLS成為合夥關係，而非單純的轉播權交易。

最近體育賽事已成為許多串流服務平台強化內容的關鍵策略。體育聯盟也藉此把觸角伸向線上收視率，期望能接觸更多年輕球迷，這通常是傳統電視較難觸及的市場族群。

亞馬遜與美國美式足球聯盟（NFL）去年也簽訂一項數年合約，前者的Prime Video平台每季將轉播15場球賽。隨後NFL又宣布亞馬遜將提早1年，在2022年接下《周四足球夜》的獨家轉播權。

不同於網飛與Disney+等對手積極擴充節目內容、甚至砸重金自製節目，蘋果則尋求利基策略、以高品質內容取勝，像是在Apple TV+推出原創喜劇、也是艾美獎得獎影集《Ted Lasso》與2022奧斯卡最佳影片《樂動心旋律》（CODA）等。

目前蘋果更大舉進軍體育賽事串流領域，例如今年3月它宣布將在周五晚間轉播兩大主要聯盟棒球賽，並將此命名為《周五棒球夜》。